Governo, Meloni: non intendiamo perdere tempo

Roma, 25 ott. (askanews) – “Rivolgo un ringraziamento sincero al

presidente Mattarella che nel dare serguito all’indicazione

chiaramente espressa dagli italiani non ha voltuo farmi mancare

preziosi consigli”. Lo ha detto la presidente del Consiglio

Giorgia Meloni, in uno dei primi passaggi del discorso alla Camera per la fiducia.

“La celerità di questi giorni era per noi un fatto naturale ma anche doverosa perché la condizione difficilissima nella quale l’Italia si trova non consente di titubare o di perdere tempo e noi non intendiamo farlo”.