Governo: Meloni, 'obiettivo è rimanere in carica per molti anni...

Budapest, 14 set. (Adnkronos) – "Obiettivo del governo è rimanere in carica per lunghi anni, che è una cosa rara in Italia", ha sottolineato la premier Giorgia Meloni intervenendo al Budapest Demographic summit. La presidente del Consiglio ha citato il governo di Viktor Orban, presente in platea al Museo delle belle arti, come modello di stabilità.