Governo Meloni, oggi la fiducia alla Camera: la premier parlerà alle 11

Il governo Meloni è pronto a chiedere la fiducia della Camera nella giornata di oggi, martedì 25 ottobre, alle ore 11. La premier terrà un discorso programmatico a Montecitorio, con il voto che è atteso in serata. I passi successivi sono stati stabiliti dalla conferenza dei capigruppo. Dalle 13 alle 17 ci sarà la discussione generale, alle 17 la replica, dalle 17.30 alle 19 le dichiarazioni di voto e a partire dalle 19 la votazione con chiama nominale.

Inoltre, tra le 12 e le 13 l’Aula della Camera osserverà una pausa per consentire al premier di recarsi in Senato e depositare il discorso.

Giorgia Meloni: “Lavoreremo per tenere unito il Paese”

“Lavoreremo per tenere unito il Paese” è ciò che dirà oggi Giorgia Meloni alla camera, nel suo discorso per la fiducia, come riportato dal Corriere della Sera. Questo è ciò che desidera Giorgia Meloni, consapevole che il suo arrivo a Palazzo Chigi sta creando numerose aspettative.

Nonostante questo, non sarà facile governare in un contesto di guerra e profonda crisi economica. La premier continua a richiamare le forze politiche alla collaborazione, sottolineando che vuole sorprendere quelli che lei definisce “gufi”.