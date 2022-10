Governo: Meloni, 'operazione verità su Italia che ereditiamo, anche da chi diceva abolita povertà'

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – "Ho assistito in quest'Aula a un dibattito franco, rispettoso e composto" e da cui emerge "lo stato reale in cui versa l'Italia, sia negli interventi delle forze di maggioranza ma anche in quelli dell'opposizione, da questo racconto emerge una realtà, una grande operazione verità sull'Italia che ereditiamo.

Un racconto forse più sincero da quello fatto in altri tempi, quando si brindava per l'abolizione della povertà in Italia". Così Giorgia Meloni, nella replica al Senato sulla fiducia.