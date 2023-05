Governo: Meloni, 'perfezione non esiste, vanità peccato capitale più insidioso'**

**Governo: Meloni, 'perfezione non esiste, vanità peccato capital...

**Governo: Meloni, 'perfezione non esiste, vanità peccato capital...

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "La perfezione non esiste, la vanità è il peccato capitale più insidioso". Così il premier Giorgia Meloni, intervenendo al Festival dell'Economia di Trento, risponde a chi gli chiede se si senta perfetta. "I difetti possono ...

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – "La perfezione non esiste, la vanità è il peccato capitale più insidioso". Così il premier Giorgia Meloni, intervenendo al Festival dell'Economia di Trento, risponde a chi gli chiede se si senta perfetta. "I difetti possono essere anche un occasione, ma devi sapere quali sono. Io per esempio sono diventata secchiona perché ero insicura, e siccome sono anche orgogliosa, alla fine ho utilizzato quella che era una debolezza trasformandola in un punto di forza: questa consapevolezza è quel che fa la differenza, e questo lo dico soprattutto alle donne". "Io sono stata sempre sottovalutata, ma questo può diventare anche un vantaggio: puoi stupire".