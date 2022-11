Governo Meloni prima spaccatura, Ronzulli furiosa: “Fuori dal governo per colpa dei trend topic”

Prima spaccatura nel governo Meloni. Licia Ronzulli furiosa si è sfogata parlando della mancata nomina.

Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia in Senato, è molto arrabbiata e si è sfogata in un’intervista a La Stampa. La donna ha parlato della mancata nomina al governo, che secondo lei è dovuta al fatto che qualcuno decideva “consultando i trend topic.

Mi è stato detto che la rete si è scatenata. Ma la cosa che più mi ha fatto star male, non tanto per me quanto per quello che la mia famiglia è stata costretta a subire, è la violenza mediatica usata nel costruire un caso inesistente“. “Sono stata il capro espiatorio per coprire un disegno che non mi riguarda e non conosco. Ma non è molto importante ora: sono stata indicata e poi eletta per svolgere un lavoro bellissimo, quello di capogruppo al Senato.

Cercherò di farlo al meglio, come sempre” ha aggiunto la Ronzulli.

Ronzulli contro le decisioni sul Covid

Secondo Licia Ronzulli il governo rischia di diventare amico dei No vax. “È il messaggio che potrebbe passare rivedendo di punto in bianco le norme che regolano la somministrazione dei vaccini. È anche per questo che auspico un processo graduale per il superamento delle misure anti Covid. La delegazione di Forza Italia su questo non getterà la spugna” ha dichiarato, manifestando la sua contrarietà per il rientro dei medici non vaccinati.

“Forse si sarebbe potuta attendere la scadenza naturale della misura, il 31 dicembre, così da evitare che la maggioranza silenziosa di chi, onorando il camice, si è responsabilmente vaccinato si sentisse sconfitto dalla minoranza chiassosa dei No vax. Ma se lo chiede a me, chi è No vax e quindi va contro la medicina e la scienza non dovrebbe operare in campo sanitario” ha spiegato.