Governo: Meloni replica su studenti e a Scarpinato, standing ovation centrodestra

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – Applausi ripetuti dai banchi del centrodestra durante la replica del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al Senato e due standing ovation. Prima, quando in modo pacato replica a Ilaria Cucchi, che aveva criticato gli interventi di ieri della Polizia a ‘La Sapienza’.

“Ho fatto tante manifestazioni, ma non ho mai impedito ad altri di manifestare”, afferma la premier. Poi quando in modo molto fermo ribatte alle affermazioni dell’ex magistrato Roberto Scarpinato, senatore M5S, le cui parole dimostrerebbero un modo di procedere per teoremi e ideologizzato da parte della magistratura.