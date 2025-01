Governo, Meloni: ricandidarmi? Non so, deciderò al momento opportuno

Governo, Meloni: ricandidarmi? Non so, deciderò al momento opportuno

Roma, 9 gen. (askanews) – “Non so come rispondere alla domanda se escludo di ricandidarmi… Spesso mi fate delle domande che sono soprattutto dei desiderata… Non lo so, questo è un lavoro faticoso, faticosissimo, è una decisione che io prenderò quando la devo prendere, anche valutando i risultati che ho portato a casa”. Lo ha detto Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di inizio anno. “Sapete che non sono abbarbicata alla poltrona. Se posso essere utile cerco di essere utile, se non posso essere utile mi regolo di conseguenza”.