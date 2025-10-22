Governo, Meloni: riportato Italia in serie A, dove merita stare

Roma, 22 ott. (askanews) – “Il riconoscimento del Fondo monetario internazionale e l’ultima valutazione sul rating dell’Italia da parte dell’Agenzia DBRS riportano finalmente l’Italia dove merita di stare, cioè in serie A, e dimostrano la correttezza della strategia di sviluppo e delle politiche di bilancio messe in campo da questo Governo, confermate anche con la legge di bilancio varata la scorsa settimana dal Consiglio dei ministri”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le comunicazioni al Senato del Consiglio europeo.