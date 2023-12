Governo: Meloni saluta sindaco più giovane d'Italia, 'mi fido più di chi sa emozionarsi'

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Comincio da Edoardo, perché è capitato anche a me, ormai tanto tempo fa, di emozionarmi" per un intervento pubblico, ma "io mi fido molto più di chi riesce ad emozionarsi". Così la premier Giorgia Meloni ad Asti, dove &egrav...

Roma, 7 dic. (Adnkronos) – "Comincio da Edoardo, perché è capitato anche a me, ormai tanto tempo fa, di emozionarmi" per un intervento pubblico, ma "io mi fido molto più di chi riesce ad emozionarsi". Così la premier Giorgia Meloni ad Asti, dove è arrivata per la firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione con la regione Piemonte, saluta il sindaco più giovane d'Italia, il 23enne Edoardo De Faveri, che l'ha accolta visibilmente emozionato.