Governo: Meloni, 'se avrò occasione darò a Italia esecutivo autorevole'

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – "Per me quello che conta sono i risultati e mi pare che dicano con chiarezza che sono intenzionata a dare a questa nazione, se ne avrò occasione, un governo autorevole. Non intendo fermarmi di fronte a questioni che sono secondarie".

Così la premier in pectore, Giorgia Meloni, risponde a chi le chiede se sia dispiaciuta dalla posizione di Fi sull'elezione del neo presidente del Senato, Ignazio La Russa.

A chi le domanda cosa pensi delle parole di Berlusconi, che ha chiesto che ora cadano i veti, "non ho altro da dire", risponde tagliando corto la leader di Fdi, prima di lasciare temporaneamente la Camera.