Governo: Meloni, 'Sgarbi? Aspettiamo risposte Antitrust, valuteremo nel merito'

Bruxelles, 27 ott. (Adnkronos) - Sulle deleghe al sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, "obiettivamente io non ho avuto modo di approfondire la vicenda, so che il ministro Sangiuliano ha attivato l'Antitrust, aspettiamo le risposte dell'Antitrust e poi valuteremo nel merito&qu...

Bruxelles, 27 ott. (Adnkronos) – Sulle deleghe al sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, "obiettivamente io non ho avuto modo di approfondire la vicenda, so che il ministro Sangiuliano ha attivato l'Antitrust, aspettiamo le risposte dell'Antitrust e poi valuteremo nel merito". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un punto stampa al termine del Consiglio europeo.