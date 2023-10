Governo: Meloni, 'su catene approvvigionamento democrazie hanno perso terreno'

Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "La globalizzazione e il libero commercio sembrava potessero risolvere tutti i problemi" ma "la pandemia ci ha fatto rendere conto delle criticità". "La ricchezza non si è distribuita ma si è verticalizzata, in alcuni paesi con...

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – "La globalizzazione e il libero commercio sembrava potessero risolvere tutti i problemi" ma "la pandemia ci ha fatto rendere conto delle criticità". "La ricchezza non si è distribuita ma si è verticalizzata, in alcuni paesi con sistemi meno democratici dei nostri si sono involuti sul piano dei diritti ed hanno guadagnato campo nel mondo grazie al libero commercio. Noi sistemi democratici abbiamo perso terreno perché ci siamo scoperti a non controllare più niente delle nostre catene di approvvigionamento fondamentali. Oggi il tema va posto con forza e intelligenza". Così la premier Giorgia Meloni, chiudendo il suo intervento al Festival delle Regioni e Province autonome in corso a Torino.

"Penso anche al tema energetico o delle materie prime, le criticità di questi anni ci fanno capire che non le controlliamo più. Per questo motivo – ha proseguito – lavoriamo sulla catene di approvvigionamento e sul voler restituire al mediterraneo la sua centralità e la capacità di essere un ponte tra due continenti, centrale specialmente sul tema approvvigionamento energetico. È una scelta di strategia. L’Africa non è un continente povero, è potenzialmente un enorme produttore di energia. Allora occorrono investimenti strategici, reti di collegamento e infrastrutture. Le scelte strategiche che sono mancate nel passato all’Italia e all’Europa".