Governo: Meloni, 'temo sempre di non essere all'altezza, non smetto mai di studiare'

Governo: Meloni, 'temo sempre di non essere all'altezza, non smetto...

Governo: Meloni, 'temo sempre di non essere all'altezza, non smetto...

Governo: Meloni, 'temo sempre di non essere all'altezza, non smetto...

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Da prima della classe si sente mai non all'altezza? "E una sensazione che conosco bene. Sono cresciuta con l'idea di non meritare nulla. Non mi sento mai pronta e ho sempre paura di non essere all'altezza. Ma credo che questa paura sia anche la mia for...