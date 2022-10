Roma, 25 ott. (Adnkronos) – "Non sono i sovranisti che comandano in Europa: si cita sempre Orban, ma l'atteggiamento della Germania di queste settimane come lo chiamiamo? Quello è europeismo? Non devo fare nessuna scelta, la mia scelta è sempre e solo difendere l'interesse italiano, non farò mai la cheerleader di nessuno".

Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella sua replica alla Camera.