**Governo: Meloni vede Gualtieri, 'in campo per migliorare Roma'**

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – La riunione di questa mattina a Palazzo Chigi che ha visto attorno al tavolo la premier Giorgia Meloni con il sindaco capitolino Roberto Gualtieri "è stata l’occasione per fare il punto su alcune questioni in agenda relative a Roma Capitale: dal prossimo Giubileo (e il tema delle spese correnti) all’Expo 2030, dalla Metro C al tema dei flussi turistici, dalla questione della gestione del debito ai progetti in ambito PNRR".

In particolare, a quanto si apprende da fonti vicine al dossier, "sul PNRR è stata discussa la proposta già avanzata dal sindaco Roberto Gualtieri al ministro Raffaele Fitto nell’ambito del lavoro sul RepowerUe della messa terra di 300 milioni per l’efficientamento energetico di 60 licei della città metropolitana e 300 milioni per la manutenzione straordinaria dell’edilizia residenziale pubblica".

"Si è trattato di un incontro positivo e operativo – viene inoltre assicurato – volto a individuare soluzioni pragmatiche per le questioni di Roma Capitale. C’è grande interesse del presidente Meloni ad affrontare tutte le tematiche che riguardano la città di Roma in ottica di un miglioramento strutturale della Capitale". Alla riunione hanno preso parte anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, il capo di gabinetto della presidenza del Consiglio, Gaetano Caputi e il capo di gabinetto del sindaco di Roma, Alberto Stancanelli.