Governo: Meloni vede primo ministro Burundi, 'Italia ascolta Africa'**

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il primo ministro del Burundi Gervais Ndirakobuka. Al centro del colloquio, informa Palazzo Chigi, "il rafforzamento delle relazioni bilaterali, la stabilizzazione della regione dei grandi Laghi e l’impegno italiano, anche in ambito europeo, nel continente africano. L’Italia intende collaborare con le Nazioni africane perseguendo un approccio paritario e non predatorio ed è attenta ad ascoltare il punto di vista della dirigenza locale. Il viaggio in Etiopia e l’incontro di oggi confermano l’attenzione del Governo per l’Africa, in vista dei prossimi impegni multilaterali che avranno luogo a Roma: il Vertice sui sistemi alimentari Stocktaking Moment di luglio e la Conferenza Italia-Africa in autunno".