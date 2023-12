Governo: Meloni, ‘verremo contrastati con ogni mezzo, temo anche non legittimi’

Governo: Meloni, ‘verremo contrastati con ogni mezzo, temo anche non le...

Roma, 17 dic. – (Adnkronos) – “Si conclude un anno durissimo, se ne sta per aprire un altro con sfide talmente imponenti che solo una comunità politica capace di enormi slanci ideali e fisici la può affrontare. Noi verremo contrastati con ogni mezzo, anche non proprio legittimi temo, ma in fin dai conto é un bene perché gli avversari ti spingono a fare meglio”. Così la premier Giorgia Meloni dal palco di Atreju.