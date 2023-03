Governo: mercoledì Meloni vede l'olandese Rutte, venerdì Netanyahu**

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - Agenda ricca di impegni per il premier Giorgia Meloni, rientrata a lavoro a Palazzo Chigi dopo la missione in India e in Emirati. In agenda, tra le altre cose, due appuntamenti di rilievo: mercoledì l'incontro con il premier olandese Mark Rutte, in visita a Pal...

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – Agenda ricca di impegni per il premier Giorgia Meloni, rientrata a lavoro a Palazzo Chigi dopo la missione in India e in Emirati. In agenda, tra le altre cose, due appuntamenti di rilievo: mercoledì l'incontro con il premier olandese Mark Rutte, in visita a Palazzo Chigi, mentre venerdì pranzerà, sempre nella sede del governo italiano, con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. In settimana è inoltre previsto il Consiglio dei ministri a Cutro: la riunione non è ancora in agenda ma verrà fissata nelle prossime ore.