Governo: Migranti, fisco, Nadef, alle 18.30 Consiglio dei ministri**

Roma, 27 set. (Adnkronos) – Convocato ufficialmente alle 18.30 il Consiglio dei ministri con all'ordine del giorno il decreto legge contenente le disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonchè per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del ministero dell'Interno e quello con le norme per la proroga di termini e versamenti fiscali. All'ordine del giorno poi la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (Nadef) e l'esame di leggi regionali.