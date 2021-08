Governo: Mirabelli (Pd), 'Lamorgese non in discussione'

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – "La ministra dell’Interno Lamorgese non è in discussione. L’hanno detto il premier Draghi e il Presidente della Repubblica Mattarella. L’intera maggioranza, a parte i comizi di Salvini e di alcuni leghisti, ha dimostrato in questi giorni, con dichiarazioni non solo del centrosinistra ma anche di Forza Italia, piena fiducia in una ministra che, oltre a doversi confrontare con un tema sempre più complicato come quello dell’immigrazione, in questi anni ha gestito bene situazioni difficili come la pandemia e il lockdown”.

Lo ha detto a la 7Gold il senatore Franco Mirabelli, capogruppo dem nella Commissione Giustizia e vicepresidente del gruppo del Pd.

“Non solo – ha proseguito Mirabelli – Lamorgese ha portato gli organi dello Stato a un’efficienza che ha consentito in questi mesi l’arresto di moltissimi mafiosi e camorristi che erano latitanti in giro per il mondo. Penso, quindi, che quello della Lamorgese sia un problema della Lega e credo che sia sbagliato che una forza di Governo metta in discussione la legittimazione e la credibilità di un ministro così importante come quello dell’Interno.

Capisco che la Lega abbia bisogno di agitare problemi per ragioni elettorali”.