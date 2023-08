Governo: Misiani, 'fatto più di tutti per povertà? Lollobrigida conti fino a 10 prima di parlare'

Governo: Misiani, 'fatto più di tutti per povertà? Lollobr...

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – "Secondo il ministro Lollobrigida, ormai campione indiscusso di umorismo nero, 'nessuno ha fatto più del nostro governo per i poveri'. Beh, di sicuro il governo Meloni di poveri si è occupato parecchio: ha tagliato del 25% i fondi pubblici contro la povertà, ha tolto il reddito di cittadinanza a 159 mila famiglie dalla sera alla mattina con un SMS (a breve la replica, per altre 32 mila), continua ad opporsi con ogni mezzo all’introduzione del salario minimo. Contare fino a dieci, prima di parlare, è sempre utile. Per qualche ministro, è assolutamente necessario". Così Antonio Misiani della segreteria Pd su twitter.