Governo: Misiani (Pd), 'taglio Rdc e modifiche Pnrr ulteriore attacco a Mezzogiorno'

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – "Cancellare il Rdc vuol dire colpire migliaia di famiglie che dall’oggi al domani non avranno più un sostegno. Soprattutto vuol dire colpire il Mezzogiorno dove la povertà e la disoccupazione sono più forti. E vuol dire scaricare su sindaci e amministratori del Sud il peso e la responsabilità di un aiuto a chi non ce la fa. Come saranno scaricati sugli amministratori del Mezzogiorno le incertezze e i pasticci del governo sui progetti del Pnrr modificati o cancellati: saranno i comuni a dover trovare risorse per concludere progetti avviati e già finanziati improvvisamente sospesi e bloccati". Così il senatore Antonio Misiani, responsabile economico del Pd.

"Dopo le provocazioni dell’autonomia differenziata, ora il taglio del Rdc e le modifiche dei progetti del Pnrr sono un ulteriore attacco ai territori del nostro Mezzogiorno. La verità è che abbiamo di fronte un governo debole con i forti e forte con i deboli: un governo nemico del Sud", conclude Misiani.