Governo: Moles, 'irresponsabile chi ne mina l'unità'

Roma, 2 lug. (Adnkronos) – "Trovo del tutto normali queste tensioni soprattutto perché ci stiamo avvicinando alla scadenza per le elezioni politiche. Quindi ogni partito che fa parte della coalizione di governo cerca di affermare posizioni che fanno parte del suo programma politico.

Non mi meraviglio più di tanto. Certo alcune di queste posizioni sono strumentali ed esagerate. Si veda ad esempio quella di Conte e del Movimento 5 stelle, che in realtà ha posto in essere una pseudo-crisi basata sul nulla, e che Draghi ha sminato con poche parole". Così il sottosegretario all'Editoria Giuseppe Moles, di Forza Italia, in una intervista al 'Quotidiano del Sud Basilicata'.

"Ricordiamoci -aggiunge- che questo è un Governo stranissimo, di unità nazionale per l'emergenza, che si è trovato a dover porre rimedio a tutta una serie di difficoltà anche risalenti ai Governi precedenti.

Di conseguenza è ovvio che in qualche modo si debba trovare una mediazione, ma sui principi generali credo che sia da irresponsabili, soprattutto in questo momento, minare l'unità di questo Governo”.