Governo: Mulè, 'problema Lollobrigida è che non aveva Air Force Renzi'

Roma, 22 nov. (Adnkronos) – “Ho letto che peraltro la cosa non ha comportato ritardi, questi sono argomenti usati in modo strumentale. Renzi ha chiesto le dimissioni del ministro? Il problema di Lollobrigida era che non aveva l’Air Force Renzi, sennò avrebbe risolto in quel modo…Indigniamoci per le cose vere, questa non mi sembra sia tale”. Così il deputato di Fi e vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, intervistato a 'Un Giorno da Pecora', su Rai Radio1.