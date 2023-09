Governo: Napoli (Az), 'complotti? Meloni lancia palla in tribuna'

Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Il sovranismo in versione Meloni ha esaurito la sua spinta propulsiva. Lo certifica la Nadef e la controfirma verrà dalla legge di bilancio scritta tutta in deficit. Non ci sono soldi a sufficienza per trasformare in atti di governo le folli promesse elettora...

Roma, 30 set. (Adnkronos) – "Il sovranismo in versione Meloni ha esaurito la sua spinta propulsiva. Lo certifica la Nadef e la controfirma verrà dalla legge di bilancio scritta tutta in deficit. Non ci sono soldi a sufficienza per trasformare in atti di governo le folli promesse elettorali. Lo spread non sale perché tifa la sinistra o i giornali di questo o quell’editore. No, sale perché i mercati leggono i numeri, li inseriscono nel contesto macroeconomico e ne traggono le conseguenze. Tutto qui. Nessuno è pazzo al punto di tifare per lo spread. Non c’è un complotto, come non ci fu nel 2011, come hanno ammesso Berlusconi, Letta e tanti altri". Lo dichiara in una nota Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione.

"L’unico complotto contro il governo – prosegue – viene dalla realtà oggettiva, dalla forza delle cose. Quando la presidente del Consiglio arriva a esorcizzare il governo tecnico per dire che dopo il suo ci saranno solo le elezioni è come se avesse gettato la spugna o la palla in tribuna. Quello che ci sarà dopo lo decideranno la politica, il Parlamento, il presidente della Repubblica e, perché no, la Costituzione".