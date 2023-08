Governo: Napoli (Az), 'conto in Albania? Paga Meloni con soldi italiani rimasti a casa'

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – "Grazie a Giorgia Meloni abbiamo la conferma che Pantalone è davvero immortale. E lo hanno capito anche gli italiani che si sono alzati dal ristorante albanese senza pagare il conto perché una volta saputa la cosa la presidente Meloni ha disposto che fosse l’ambasciata a saldare il debito. È la nuova frontiera del nazionalismo turistico: per tutelare l’orgoglio nazionale, il governo, con i soldi anche di quegli italiani rimasti a casa perché privi di possibilità, paga il conto al ristorante. Sarebbe interessante sapere se questa procedura vale solo in Albania o anche in altri Paesi. Siamo al populismo senza frontiere. Sarebbe stato logico che il debito venisse saldato dalla presidente Meloni con soldi suoi e non con quelli dei contribuenti italiani". Così Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione.