Governo: Napoli (Az), 'Italia in affanno, Meloni sottovaluta disagio sociale'

Roma, 16 ago. (Adnkronos) – "Settembre è alle porte e gli italiani, reduci da un’estate complicata e avara di svaghi e vacanze, dovranno aguzzare l’ingegno per fronteggiare le difficoltà crescenti dei bilanci famigliari falcidiati da un’inflazione sempre troppo elevata rispetto alla media dell’Unione europea. Stride con questi dati la propaganda giornaliera di Giorgia Meloni che gira il Paese per magnificare i risultati da nessuno visti del suo governo. La presidente Meloni non può preoccuparsi solo dei malumori che serpeggiano nella maggioranza: Forza Italia vuole modificare il provvedimento sugli extraprofitti e ha ribadito che è da escludere un’alleanza in Europa con Le Pen; la Lega fa sapere oggi, con il capogruppo al Senato Romeo, che non si fida dei ristori promessi per i danni del maltempo al Nord e neppure dei finanziamenti sostitutivi annunciati da Fitto per compensare i tagli del Pnrr. Sembra, però, che a nessuno dei partiti di destra interessi più di tanto il malessere sociale che monta nel Paese". Lo dichiara in una nota Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione.

"Il governo – prosegue – ha fallito completamente nella politica di contenimento dell’immigrazione se è vero che siamo al doppio di immigrati rispetto all’interno anno 2022 e mancano ancora cinque mesi alla fine dell’anno. Il debito pubblico inarrestabile continua a crescere e con questa premessa è difficile immaginare il calo del tasso di interesse. Nessuno si augura un autunno complicato, ma i problemi sociali da affrontare non sono semplici e impongono una risposta urgente rispetto a tutti gli altri". "Azione è pronta a discutere eventuali proposte del governo in materia di salario minimo, purché si muovano sul terreno della concretezza e in tempi ragionevoli di attuazione", conclude Napoli.