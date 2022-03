Governo: nel pomeriggio preconsiglio, verso Cdm domattina

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – Preconsiglio fissato nel tardo pomeriggio di oggi, in vista di un Consiglio dei ministri che dovrebbe tenersi domani in mattinata, prima della partenza di Mario Draghi per Versailles, dove è in programma il Consiglio europeo straordinario. All'ordine del giorno della riunione preparatoria del Cdm, un ddl recante disposizioni in favore delle zone montane e due ddl di ratifica ed esecuzione di accordi in materia di sicurezza sociale, uno con la Repubblica di Moldova l'altro con la Repubblica di Macedonia.