Governo: nessun vertice centrodestra in agenda

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - Continuano a rincorrersi le voci su un vertice di maggioranza per un chiarimento dopo le tensioni di questi giorni che hanno fatto fibrillare il governo Meloni a cominciare dal caso del taglio delle accise per evitare il rincaro dei carburanti. Allo stato, però, a ...

Roma, 17 gen.

(Adnkronos) – Continuano a rincorrersi le voci su un vertice di maggioranza per un chiarimento dopo le tensioni di questi giorni che hanno fatto fibrillare il governo Meloni a cominciare dal caso del taglio delle accise per evitare il rincaro dei carburanti. Allo stato, però, a quanto si apprende, non è in agenda nessun summit. Non è in programma neanche un bilaterale tra il premier e Silvio Berlusconi: l'ultimo contatto tra i due è stato telefonico e risale a domenica scorsa.

Non c'è nessun vertice di centrodestra all'ordine del giorno, non c'è motivo per vedersi, almeno per ora assicura un esponente di governo meloniano. ''Nulla in programma'', conferma un big di Forza Italia.