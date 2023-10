Governo: Nobili (Iv), 'vicinanza alla premier, sfera familiare è inviolabile'

Roma, 20 ott (Adnkronos) - "C’è la politica e c’è la vita delle persone. E anche se i nostri avversari hanno spesso calpestato questa distinzione e, negli ultimi anni, hanno attaccato in ogni modo le famiglie di Matteo Renzi e di Maria Elena Boschi, per noi la sfera fa...

Roma, 20 ott (Adnkronos) – "C’è la politica e c’è la vita delle persone. E anche se i nostri avversari hanno spesso calpestato questa distinzione e, negli ultimi anni, hanno attaccato in ogni modo le famiglie di Matteo Renzi e di Maria Elena Boschi, per noi la sfera familiare resta inviolabile". Lo scrive su Twitter il dirigente di Italia Viva Luciano Nobili, consigliere regionale del Lazio.

"Per cui, da avversario politico di Giorgia Meloni, in un momento personale sicuramente difficile, non posso che esprimerle tutta la mia vicinanza e mandare un abbraccio affettuoso alla figlia Ginevra, la cui privacy e tranquillità dovremmo tutti proteggere", aggiunge.