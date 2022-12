Governo: nota Cdm, disco verde a riordino servizi pubblici locali

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Via libera del Cdm al decreto legislativo sul riordino dei servizi pubblici locali, uno dei tasselli del Pnrr. "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni - si legge nella nota diramata da Palazzo Chigi - ha approvato, in esame definitivo, u...

(Adnkronos) – Via libera del Cdm al decreto legislativo sul riordino dei servizi pubblici locali, uno dei tasselli del Pnrr. "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni – si legge nella nota diramata da Palazzo Chigi – ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo relativo al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale sulla concorrenza)".

Il decreto "si inserisce nel quadro delle norme adottate in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che prevede la razionalizzazione della normativa sui servizi pubblici locali, con la finalità di promuovere dinamiche competitive che possono assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni, nell’interesse primario di cittadini e utenti. Sul testo è stata acquisita l’intesa in sede di Conferenza unificata, laddove previsto. Inoltre, si è tenuto conto dei pareri espressi dalla stessa Conferenza e dalle competenti Commissioni parlamentari ed è stata sentita l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente".