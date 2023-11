Governo: nuovo 'incidente' Meloni con microfono, 'è destino persone basse...'

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Dopo l''incidente' di ieri al Senato, ancora una volta la premier Giorgia Meloni si imbatte in 'problemi di trasmissione', stavolta a VeronaFiere, dove è arrivata in mattinata per la firma dell'accordo per la coesione con la Regione Ve...

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – Dopo l''incidente' di ieri al Senato, ancora una volta la premier Giorgia Meloni si imbatte in 'problemi di trasmissione', stavolta a VeronaFiere, dove è arrivata in mattinata per la firma dell'accordo per la coesione con la Regione Veneto. Il microfono, dove prima di lei ha parlato il governatore Luca Zaia, è posizionato a un'altezza eccessiva per la presidente del Consiglio, che prova ad abbassarlo con qualche difficoltà. "Questa purtroppo è una scena ce mi capita spesso… -sdrammatizza lei, mentre un tecnico corre in suo aiuto – e vabbé, è il destino delle persone basse, mio caro", dice rivolta all'uomo intento a riposizionare il microfono. Che durante l'intervento, breve, della premier, viene sistemato da lei stessa più e più volte: "eh, questo microfono stamattina…", sorride Meloni.