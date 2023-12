Governo: ok Cdm a modifica regolamento Codice navigazione

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, che introduce modifiche al Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, in materia di disciplina del servizio di ormeggio, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Il testo disciplina il servizio di ormeggio attraverso disposizioni volte a una maggiore professionalizzazione della categoria degli ormeggiatori – iscritti nell'apposito registro, previa procedura concorsuale – dando, altresì, attuazione alla mobilità della suddetta categoria nei casi di esubero sulla base delle esigenze dei porti (traffico, dimensione, collocazione geografica).