Governo: O'Leary, 'serve strategia per il settore aereo e ministero per le regioni'**

Roma, 18 ott. – (Adnkronos) – "Al prossimo governo chiediamo una strategia per il settore aereo italiano: come principale player del mercato nazionale, chiediamo di cancellare l'addizionale sui biglietti aerei, ma anche di eliminare le restrizioni di traffico per lo scalo di Ciampino e di sostenere gli aeroporti regionali".

Lo afferma all'Adnkronos l'amministratore delegato del Gruppo Ryanair Michael O' Leary, che – in vista della nascita del nuovo esecutivo – sottolinea l'importanza di prestare attenzione alle realtà locali.

"Con il ministero per il Sud non è cambiato niente – spiega – invece sostengo l'idea di un ministero per lo Sviluppo Regionale anche nell'ottica di creare occupazione". "Nelle regioni dove operano le low cost creano posti di lavoro" ricorda il manager irlandese.