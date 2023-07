Governo: opposizioni in aula, 'inspiegabile Santanchè solo al Senato, venga alla Camera'

Roma, 5 lug (Adnkronos) – "E' inspiegabile che la ministra informi solo un ramo del Parlamento. Chiediamo che venga anche qui alla Camera". Lo ha detto in aula Agostino Santilllo, deputato del M5s, avanzando una richiesta cui a stretto giro si sono uniti altri gruppi di opposizione.

"La presidente del Consiglio era a conoscenza della situazione debitoria della ministra Santanchè?", ha chiesto Angelo Bonelli, dei Verdi, invocando una informativa della ministra del Turismo a Montecitorio.

"La scelta che sia sufficiente una informativa al Senato non ci convince. Riterremo per ragioni di trasparenza, come accaduto in passato, che la ministra venga anche alla Camera in modo che ci possa esse la possibilità di ascoltare le ragioni della ministra e avere la possibilità in questa sede di esporre dubbi, riserve e critiche", ha spiegato Federico Fornaro, del Pd.