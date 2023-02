**Governo: Orlando a Letta, 'ma come si fa a dire che sono capaci?'**

(Adnkronos) – "C'è qualcosa che non va. Mettiamoci d’accordo compagni e amici". Comincia così un post Andrea Orlando che si riferisce ad alcune dichiarazioni di Enrico Letta sul governo Meloni riportate dal New York Times.

"Se sosteniamo, io credo in modo sacrosanto, che la manovra di bilancio incentiva l’evasione, non aiuta l’economia reale e premia le rendite, colpisce i poveri e non affronta la crisi salariale. Se diciamo che il decreto Ong è contro la Costituzione, i trattati internazionali e il senso stesso di umanità.

Se diciamo che esponenti del Governo, coperti dalla premier, si sono resi responsabili di comportamenti gravi e di un utilizzo inaccettabile delle istituzioni contro l’opposizione. Come si fa a dire contemporaneamente che sono capaci (di cosa?) o che sono meglio di quanto ci aspettassimo? Davvero, mettiamoci d’accordo compagni e amici".