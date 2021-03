Governo: Orlando, 'fa bene al paese se riesce a portare fuori Italia da emergenza'

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – "Questo governo fa bene al paese se riesce a portare fuori l'Italia dall'emergenza. Al Pd farà bene se affronterà una discussione seria sulla propria identità e suo ruolo. E' la grande discussione che stanno facendo tutte le sinistre in Europa, per superare la 'terza via' e darsi degli strumenti nuovi per combattere le disuguaglianze sociali.

Letta è consapevole che questo sia un elemento determinante e anche se il Pd ha dei limiti, vedo poche alternative a sinistra". Ad affermarlo è il ministro del Lavoro Andrea Orlando (PD), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.