Governo: Parrini, 'Italia peggio di un anno fa'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – "Inflazione, sanità, scuola, crescita economica, costo dei mutui casa, carburanti: su tutti questi fronti l'Italia va peggio di un anno fa. In quanto parlamentare, non intendo discutere della vita privata della presidente del Consiglio, che ritengo doveroso difendere contro ogni invadenza. Ma, proprio perché sono un parlamentare, non posso non sottolineare, nel giorno del primo compleanno dell'attuale Esecutivo, il bilancio fin qui fallimentare dell'azione pubblica di Giorgia Meloni premier". Lo afferma Dario Parrini, senatore Pd e vicepresidente della commissione Affari costituzionali del Senato.

"Piccola considerazione conclusiva: l'uso pubblico della vita privata è sempre sbagliato e strumentale. Sia quando riguarda la vita altrui. Sia quando riguarda la propria. Sotto questo punto di vista -conclude- oggi Giorgia Meloni è incorsa in eccessi che avrebbe fatto meglio ad evitare”.