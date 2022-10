Roma, 23 ott (Adnkronos) – "Auguriamoci che Valditara non faccia il ministro dell'incultura. I suoi scritti spingono alla diffidenza. Ad esempio è un abbaglio esaltare il sovranismo, che in concreto è antieuropeismo, come "speranza della democrazia". È un guaio per la democrazia. Citofonare Liz Truss".

Lo scrive su Twitter il senatore del Pd Dario Parrini.