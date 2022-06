Governo: Patuanelli, 'non può reggersi su scissioni, fibrillazioni create da Di Maio'**

Roma, 30 giu. (Adnkronos) – "Non penso che il premier abbia come volontà quella di far uscire una delle forze della sua maggioranza dal governo, non penso proprio sia così, di certo non è un governo che può reggersi sulle scissioni, le fibrillazioni di questi giorni hanno come padre e madre la scissione fatta da Di Maio, non l'atteggiamento del M5S, che è stato sempre iper responsabile".

Così Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e capo delegazione del M5S al governo, in un passaggio dell'intervista rilasciata ad 'Agorà Estate', su Rai3.