Roma, 16 ott. (Adnkronos) – "Com’era la favola della destra normale in un Paese normale? Nella trattativa per la formazione del governo entrano in campo i figli di B cioè i proprietari di Mediaset. Di cosa parlano con Meloni? Del futuro dell’azienda? Cose inconcepibili in qualunque altro paese occidentale".

Così su twitter Enrico Borghi, della segreteria Pd, responsabile Sicurezza.