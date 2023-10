Governo: Pier Silvio Berlusconi, 'vicino a Meloni e dispiaciuto per Striscia'**

**Governo: Pier Silvio Berlusconi, 'vicino a Meloni e dispiaciuto per St...

Roma, 31 ott. (Adnkronos) – “Sono molto vicino a Giorgia e sono molto dispiaciuto. Ma tutte le dietrologie sono ridicole. Su questo tema non ho altro da aggiungere”. Con queste parole Pier Silvio Berlusconi parla per la prima (e ultima volta) nel libro di Bruno Vespa ‘Il rancore e la Speranza’ (in uscita l’8 novembre) della polemica suscitata dai fuori onda di ‘Striscia la notizia’ su Andrea Giambruno.