Governo: Procaccini (Fdi-Ecr), 'Meloni in Grecia per tavolo dossier importanti e nodo migranti'

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – "L'incontro che questa sera il presidente Giorgia Meloni avrà con il premier greco Mitsotakis servirà ad affrontare temi importanti, ma anche, indirettamente, a rafforzare l'asse tra conservatori e popolari". E’ quanto dichiara in una nota il copresidente del gruppo Ecr del Parlamento europeo, Nicola Procaccini, europarlamentare di Fratelli d’Italia.

"Il nodo migranti, innanzitutto, con Italia e Grecia in prima linea nel controllo delle frontiere esterne della Ue e nel contrasto all'immigrazione illegale. L’obiettivo deve essere bloccare le partenze irregolari e aumentare i rimpatri, in un’ottica di confronto e condivisione con le altre nazioni Ue e del Mediterraneo portata avanti dal presidente Meloni. Sul tavolo anche altri importanti dossier per il futuro della Ue, dal patto di stabilità alle politiche energetiche", conclude l'eurodeputato.