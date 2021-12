Governo: Prodi, 'con Draghi o no, la legislatura finirà in ogni modo'

Roma, 3 dic (Adnkronos) – "Tra un anno e mezzo ci sono le elezioni politiche e il Parlamento vuole vivere fino in fondo, sarà molto propenso a dare il voto" per il Quirinale "a chi garantisce la durata della legislatura. Ma io penso che durerà in ogni modo" Lo ha detto Romano Prodi a Agorà.

"Non più del 15% dei parlamentari può essere rieletto ed è assolutamente legittimo che desiderino portare fino in fondo il loro mandato -ha spiegato Prodi-. Alle elezioni anticipate non ci penso neanche lontanamente, ma so benissimo che sono in minoranza. Non penso assolutamente che l'elezione di Draghi o non Draghi" al Quirinale "influisca sulla durata della legislatura".