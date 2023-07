Governo: Provenzano (Pd), 'incompatibile presenza Santanché, Meloni chieda dimissioni'

Roma, 5 lug. - (Adnkronos) - "Apprendiamo oggi dalla stampa che la ministra Santanchè sarebbe anche indagata, da mesi, per bancarotta e falso in bilancio. Circostanza fin qui sempre negata. La premier Meloni sapeva tutta la verità e dei gravissimi capi di accusa? Oggi al Senato Sa...

Roma, 5 lug. – (Adnkronos) – "Apprendiamo oggi dalla stampa che la ministra Santanchè sarebbe anche indagata, da mesi, per bancarotta e falso in bilancio. Circostanza fin qui sempre negata. La premier Meloni sapeva tutta la verità e dei gravissimi capi di accusa? Oggi al Senato Santanchè eviti di farfugliare e dia puntuali spiegazioni su una vicenda che si intorbidisce giorno dopo giorno e che rende sempre più incompatibile la sua permanenza nel ruolo di ministra con la tutela e il rispetto delle istituzioni. A chiedere le dimissioni non dovrebbero essere le opposizioni ma, a questo punto, la stessa presidente del Consiglio”. Così Peppe Provenzano, della segreteria dem.