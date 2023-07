Governo: Rampelli, 'Meloni ha rivoluzionato comunicazione, autentica e statista'

Roma, 1 lug. (Adnkronos) - "Penso che Giorgia Meloni abbia rivoluzionato la comunicazione in senso positivo, è stata capace di essere autentica senza mai essere volgare. Qualcuno ha accorciato le distanze al punto da non distinguere più a che punto collocarsi rispetto alle Istituz...

Roma, 1 lug. (Adnkronos) – "Penso che Giorgia Meloni abbia rivoluzionato la comunicazione in senso positivo, è stata capace di essere autentica senza mai essere volgare. Qualcuno ha accorciato le distanze al punto da non distinguere più a che punto collocarsi rispetto alle Istituzioni: mi riferisco a Beppe Grillo, un profluvio di volgarità e pulsioni antisistemiche che ha creato un danno evidente alla politica e alla democrazia italiana. Giorgia Meloni ha fatto un'operazione diversa, la sua autenticità coniugata con un profilo da statista". Lo ha affermato Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera, intervenendo a 'Fenix', manifestazione di Gioventù nazionale.

"Dopo la tragedia antisistemica rappresentata dal Movimento 5 stelle e per fortuna da quelle 5 stelle cadenti che abbiamo conosciuto e riconosciuto più recentemente, valuto un nuovo rapporto -ha aggiunto Rampelli- che rivoluziona quello della prima e della seconda Repubblica e offre dei contenuti, lo rende umano ma non troppo umano. È la sintesi matura di un politico che intende stare in mezzo alla gente senza rinunciare al ruolo di guida di un popolo e di una nazione".