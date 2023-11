Governo: Renzi a Meloni, 'fatti aiutare, telefonata fake comici russi non è scherzo'

Governo: Renzi a Meloni, 'fatti aiutare, telefonata fake comici russi no...

Governo: Renzi a Meloni, 'fatti aiutare, telefonata fake comici russi no...

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "La situazione internazionale è sempre più complicata. La figuraccia del team di Giorgia Meloni danneggia non tanto la Presidente del Consiglio, ma la credibilità del Paese. Un peccato. Io dico alla nostra Premier: Giorgia, non fare la vittima. Fa...

Roma, 2 nov. (Adnkronos) – "La situazione internazionale è sempre più complicata. La figuraccia del team di Giorgia Meloni danneggia non tanto la Presidente del Consiglio, ma la credibilità del Paese. Un peccato. Io dico alla nostra Premier: Giorgia, non fare la vittima. Fatti aiutare. Perché la storia della telefonata dei due comici russi non può essere derubricata a scherzo telefonico". Così Matteo Renzi nella enews.