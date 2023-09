Governo: Renzi attacca Meloni, arriva Crosetto 'mi ha mandato Giorgia a fermarti...'

Roma, 26 set. (Adnkronos) – "Che delusione, no? Non c'è una norma, una legge che abbia dato il senso di questo governo. Niente sulle tasse, niente sulla giustizia, sui migranti meglio che lasciamo perdere. E questo inizia a pesare nell'opinione pubblica, al di là dei sondaggi…". Matteo Renzi non fa in tempo a finire la frase che, in mezzo al Transatlantico affollatissimo dopo le esequie di Giorgio Napolitano, arriva Guido Crosetto. "Ecco il gigante buono. Stavo parlando male del governo", dice Renzi al ministro che, per scherzo, lo prende per il collo: "Guarda che mi manda Giorgia, ha detto di venire a controllare che non parli male del governo".