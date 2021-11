Governo: Renzi, 'Conte, Letta, Meloni, Salvini, ecco chi vuole votare nel 2022'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – "Quello è tutto tranne un segnale politico, è un voto tecnico. Gli amici di Italia viva al Senato hanno votato leggendo le carte, gli altri hanno commentato pensando alla politica. Non ho mai visto una crisi politica aperta sulla capienza dei bus turistici! È la strumentalizzazione di questo voto, come pure era accaduto sul ddl Zan, che dice molto della voglia dei leader di andare a votare".

Lo dice Matteo Renzi ad HuffPost rispetto al voto di ieri in Senato. Chi vuole andare a votare? "Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Enrico Letta e Giuseppe Conte. È il loro vero obiettivo".

"A parole dicono alcune cose, ma nella sostanza non vedono l’ora di andare ad elezioni, chi per un motivo chi per l’altro: Letta e Conte per cambiare i gruppi parlamentari, la destra perché pensa di vincere. Gli unici che non si sono accorti del giochino sono i parlamentari del centrosinistra e dei grillini che si stanno consegnando a chi li manderà a casa un anno prima.

Guardi, è come con il ddl Zan: a parole lo difendevano, poi creavano le condizioni per affondarlo".